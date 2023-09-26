عقوبتها 6000 ألف ريال.. المرور السعودي يعلن عن مخالفة جديدة سيتم رصدها من اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - عقوبتها 6000 ألف ريال.. المرور السعودي يعلن عن مخالفة جديدة سيتم رصدها في جميع شوارع المملكة من اجل المحافظة على سلامة المواطنين والمركبات حيث كانت هذه المخالفة تشكل خطراً كبيراً خصوصاً بعد انتشارها بشكل كبير في شوارع المملكة من قبل المستهترين والمتهورين.

وعبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، قالت الإدارة العامة للمرور في السعودية، أن المراوغة بين المركبات تعد مخالفة مرورية غرامتها المالية من 3000 ألف ريال إلى 6000 ألف ريال.

واوضح المرور السعودي أن المراوغة بين المركبات تُفقد السيطرة على المركبة وتسبب حوادث فُجائية.