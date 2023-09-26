السماح لهذه الفئات والجنسيات دخول الإمارات بدون تأشيرة مسبقة لمده ثلاثين يوما.. هل انت بينهم؟

الرياض - محمد الاطلسي - ذكرت وزارة الخارجية أن هناك 82 دولة حول العالم تمنح رعاياها القدرة على دخول دولة الإمارات العربية المتحدة بدون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة، ودعت الوزارة الأشخاص الراغبين في زيارة الدولة للأغراض السياحية إلى الدخول عبر الموقع الرسمي للإمارات والاطلاع على صفحة المعلومات المحدثة التي تتعلق بإعفاءات التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر العادية الصادرة عن مختلف دول العالم. دخول الامارات بدون تأشيرة

وفقًا لجدول إعفاءات التأشيرة المسبقة للمسافرين من حاملي جوازات السفر العادية، المعلومات المحدثة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية توضح أن هناك 115 دولة حول العالم يتطلب لرعاياها الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول دولة الإمارات، للاطلاع على قائمة الدول المعفاة من التأشيرة أو التي تحتاج إلى تأشيرة قبل الدخول، يمكن للراغبين من رعايا الدول زيارة الرابط يمكن الاطلاع على القائمة المحدثة لإعفاءات التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر العادية، وكذلك معرفة تفاصيل متطلبات الحصول على التأشيرة عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ والجمارك، كما يمكن للمسافرين التواصل مع شركة الطيران المعنية للحصول على معلومات إضافية.

أعلنت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة أنه لا يتطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة دخول أو كفيل لزيارة الدولة، يمكن للمواطنين الخليجيين الدخول إلى الإمارات ببساطة عند وصولهم عن طريق إبراز جواز سفر صادر من إحدى دول المجلس أو بطاقة الهوية في نقاط الدخول. تم توجيه الأفراد المقيمين في الخارج إلى زيارة للاطلاع على قائمة الجنسيات التي لا تحتاج إلى ترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات، يمكن لهؤلاء الأفراد الحصول على تأشيرة دخول صالحة لمدة 30 يومًا عند وصولهم، مع إمكانية التمديد لمدة 10 أيام. كما توجد قائمة بالبلدان التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة دخول لمدة 90 يومًا عند وصولهم إلى الإمارات دون الحاجة إلى ترتيبات مسبقة.

دخول الامارات بإذن مسبق يمكن لمواطني جمهورية الهند الذين يحملون جواز سفر عادي صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الوصول، ويحملون تأشيرة زيارة أو بطاقة إقامة دائمة صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أو تأشيرة إقامة صالحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، الحصول على تأشيرة دخول عند وصولهم للإمارات للإقامة لمدة 14 يومًا، يُسمح لهم أيضًا بتقديم طلب لتمديد فترة الإقامة لمدة 14 يومًا إضافية. بالنسبة للجنسيات التي تتطلب إذن دخول مُسبق، أوضحت الحكومة الرقمية أن الأفراد الذين لا ينتمون إلى الفئات المؤهلة للدخول دون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول، سيحتاجون إلى الحصول على إذن دخول يتم استصداره من قبل كفيل له قبل وصولهم إلى الإمارات، يتم تحديد إذن الدخول الذي يحتاجون إلى الحصول عليه من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب استنادًا إلى الغرض من زيارتهم لدولة الإمارات.

يجب الإشارة إلى أن جواز السفر الإماراتي حاليًا يحتل المرتبة الأولى كأقوى جواز سفر في العالم، حيث يمكن حامله دخول 180 دولة، بما في ذلك 127 دولة بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، و53 دولة بتأشيرة إلكترونية أو عند الوصول إلى المطار، وفقًا لتصنيف مؤشر الجوازات العالمي على موقع Passport Index.