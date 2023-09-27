خبر سار .. تأشيرة مجانية للمقيمين في السعودية للذهاب الى قطر فقط من أبناء هذه الجنسية !

الرياض - محمد الاطلسي - خطوات الحصول علي فيزا دولة قطر، إذا كنت تبحث علي الطريقة الصحيحة لكي تقوم باستخراج فيزا دولة قطر ولا تعرف ماذا تفعل فيمكنك تكملة هذا المقال لمعرفة هذا، حيث تتميز دولة قطر بأنها من ضمن دول الخليج المتقدم الذي يسافر إليها الكثير من الأشخاص بعثا عن العمل أو للسياحة وذلك كما حدث في كأس العالم المقام علي أراضيها في الشهور السابقة، حيث قد قمنا بتوضيح لكم في مقال سابق الشروط التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية من أجل السفر إلي دولة قطر.

خطوات الحصول علي فيزا دولة قطر للمقيمين بالمملكة العربية السعودية

هناك بعض الإجراءات التي يجب أن تقوم بها إذا كنت تريد أن تحصل علي فيزا دولة قطر بشكل قانوني وذلك كما أعلنتها وزارة الداخلية القطرية.

قم بالذهاب إلي موقع وزارة الداخلية القطرية.

ثم تقوم بالبحث علي خدمات تأشيرات الدخول، وستجدها في الصفحة الرئيسية.

يتم الضغط فيما بعد علي أيقونة سمة.

القيام بتحديد سمة زيارة الشخص الذي يريد أن يسافر من احد دول مجلس الخليج العربية.

ملء البيانات والمعلومات المطلوبة علي الموقع والتي تكون، كتابة الاسم كامل، كتابة تاريخ الميلاد، كتابة رقم الجواز الخاص

بالشخص المتقدم وكذلك يتم كتابة عنوان الشخص في المملكة العربية السعودية، كتابة رقم الجوال الخاص بالشخص.

دفع رسوم الحصول علي هذه التأشيرة والتي تقدر بمائة ريال قطري.

بعد أن تقوم بالانتهاء من عملية ملء البيانات والموافقة علي طلب ودفع رسوم الحصول على التأشيرة تقوم بطباعة هذه التأشيرة

من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية.

رابط موقع وزارة الداخلية القطرية

لكي تقوم باستخراج والتقدم علي فيزا أو تأشيرة دولة قطر فيجب عليك أن تقوم بالذهاب إلي موقع وزارة الداخلية القطرية، حيث يمكنك بعد الدخول علي موقع وزارة الداخلية القطرية أن تحصل علي العديد من الخدمات الإلكترونية والتي منها الحصول علي تأشيرة دخول الدولة، ويتميز الموقع الرسمي لوزارة الداخلية القطرية بأنه مصمم بشكل يسهل استخدامه، ويمكنك ملاحظة ذلك بعد أن تضغط علي الرابط سينقلك مباشرةً إلي الموقع.