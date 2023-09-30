من هو كاتم أسرار محمد بن سلمان؟ ليس من الأسرة الحاكمة ويمتلك ميزة لا توجد عند غيره من الشباب!!

الرياض - محمد الاطلسي - من هو كاتم أسرار محمد بن سلمان؟ ليس من الأسرة الحاكمة ويمتلك ميزة غير موجودة عند غيره من الشباب!! حيث كشف العديد من الوسائل الإعلامية والمواقع الصحفية الغربية عن وجود شخص وحيد في الديوان الملكي السعودي يضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كل ثقته فيه ويعتبره مصدراً مؤتمنا لأسراره.

وأشارت هذه الوسائل أنّ الأمير محمد بن سلمان اختار هذا الشخص قبل أكثر من عشر سنوات وقام بتعيينه مديرا لمكتبه بطريقة سرية عند تعيينه وليا لولي العهد في العام2015.

وأضافت هذه الوسائل أنّ الأمير أختار هذا الشخص نظرا للذكاء والفطنة التي يتمتع به حيث أنه لا يعد كن أفراد الأسرة الحاكمة ولا تربطه أي روابط أسرية بها.

وقالت هذه المصادر أنّ هذا الشخص هو سعود القحطاني حيث إنّه الشخص الوحيد الذي يعتبره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المخزن الوحيد لأسراره داخل القصر الملكي السعودي.