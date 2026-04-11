11 شهيداً وجريحاً بغارات على لبنان

11 شهيداً وجريحاً بغارات على لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 6 مواطنين وإصابة 5 آخرين جرّاء غارتين لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتي زفتا وتول جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيانين منفصلين نشرتهما الوكالة اللبنانية للإعلام، إن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة زفتا قضاء النبطية أدت إلى 3 شهداء، من بينهم شهيد في الدفاع المدني اللبناني وجريحان.

وذكرت أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تول قضاء النبطية، أدت إلى 3 شهداء من بينهم شهيد للهيئة الصحية وإصابة 3 بجروح، من بينهم مسعف.

وأضافت وزارة الصحة أنه "بات من الواضح ان العدو الإسرائيلي يعتمد اسلوبا ممنهجا يرتكز على جعل العاملين الصحيين هدفا عسكريا، حيث يسقط منهم شهداء في كل عمل إنقاذي يقومون به، ما يشكل إمعانا خطيرا في خرق القانون الإنساني الدول".

ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية، حيث كثّف غاراته، ما أسفر عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني، وذلك بالتزامن مع العدوان الذي تشنّه أمريكا والكيان الصهيوني على إيران.