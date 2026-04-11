مرصد: 20 توغلاً للعدو الإسرائيلي جنوبي سوريا

مرصد: 20 توغلاً للعدو الإسرائيلي جنوبي سورياشهدت المحافظات الجنوبية في سوريا، ولا سيما القنيطرة ودرعا وريف دمشق، وبالأخص المناطق المحاذية للشريط الحدودي مع الجولان المحتل، تصعيداً متواصلاً في وتيرة العمليات العسكرية وتحركات جيش العدو الإسرائيلي منذ بداية شهر أبريل الجاري وحتى اليوم السبت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، على موقعه الإلكتروني، إن المعطيات الميدانية تشير إلى تنفيذ ما لا يقل عن 20 عملية توغل لقوات العدو الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، ترافقت مع اعتقال 5 مدنيين، بينهم طفل، إضافة إلى تسجيل استهدافات مباشرة طالت مدنيين وأفراداً ومواقع ذات صلة بالإعلام، في سياق تصعيد متدرج تشهده المنطقة منذ بداية شهر أبريل الجاري.

وأوضح المرصد أن عدد استهدافات العدو الإسرائيلي المباشرة للأراضي السورية بلغ سبعة استهدافات، شملت استهداف مراسلين صحفيين بقذائف، إضافة إلى إطلاق نار عشوائي باتجاه مناطق مدنية، واستهداف كل من؛ سهول قرية عابدين بقذيفتين، وسيارة مدني بقذيفة دبابة، ما أدى إلى مقتله، و“التل الأحمر الشرقي” بقذيفة مدفعية، ومحيط قرية كودنة بـ3 قذائف مدفعية، ومحيط قرية جملة بقذيفة مدفعية.

وذكر أن تحركات جيش العدو الإسرائيلي تنوعت بين القصف المدفعي وإطلاق النار العشوائي، إضافة إلى استخدام القنابل المضيئة، واستهداف مناطق مدنية وصحفيين أثناء تأدية عملهم، بالتوازي مع تنفيذ ما لا يقل عن 20 عملية توغل بري داخل الأراضي السورية.

وأفاد المرصد بأن عمليات التوغل شملت قرى وبلدات في ريفي درعا والقنيطرة، وامتدت إلى ريف دمشق، وترافقت في العديد من الحالات مع نصب حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش وتقييد لحركة المدنيين.

وسجّل المرصد ما لا يقل عن 7 حالات تحليق جوي مكثف ومنخفض للطيران الحربي والمروحي "الإسرائيلي"، إضافة إلى طائرات مسيّرة، في أجواء المنطقة، ما تسبب بحالة من الذعر بين السكان، لا سيما مع تكرار التحليق فوق المناطق السكنية وخطوط التماس.

وفي سياق الانتهاكات بحق المدنيين، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتقال 5 مدنيين على الأقل، بينهم طفل، خلال عمليات دهم وتفتيش رافقت التوغلات، قبل الإفراج عن أحدهم لاحقاً، في حين نُقل آخرون إلى داخل الأراضي المحتلة.

وأكد أن هذه التطورات تعكس تصاعداً ملحوظاً في النشاط العسكري للعدو الإسرائيلي ضمن الجنوب السوري، وسط غياب أي مؤشرات على تهدئة قريبة، واستمرار تأثير هذه التحركات على الواقع الأمني وحياة المدنيين في المنطقة.

وطالب المرصد السوري، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالخروج عن صمتها تجاه استهداف المدنيين والفرق الإعلامية، والعمل الفوري على وقف استباحة السيادة السورية، وحماية سكان المناطق الحدودية من الممارسات التعسفية والاعتقالات العشوائية.