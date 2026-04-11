محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام سموحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 09:34 مساءً -

أعلن ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سموحة والتي تجمعهما اليوم السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة اانهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري في الدفاع، ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات في الوسط، وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف في الهجوم.

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة

لعب الفريقان 30 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود سموحة موسم 2020-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 23 فبراير الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه مروان عثمان.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في سبع عشرة مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 46 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- 0 موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاثة مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- 0 موسم 2015-2016.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما.