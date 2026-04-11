بورنموث يوقف انتصارات أرسنال
أوقف بورنموث انتصارات مضيفه المتصدر أرسنال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل جونيور كروبي وأليكس سكوت ثنائية بورنموث في الدقيقتين 17 و 74، بينما سجل فيكتور جيوكيريس هدف أرسنال الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 35 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة، رفع بورنموث رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم مؤقتا إلى المركز التاسع، في مؤشر واضح على تحسن مستواه هذا الموسم وقدرته على منافسة فرق النصف العلوي من الجدول.
في المقابل، تلقى أرسنال خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 70 نقطة في صدارة الترتيب، ما قد يفتح الباب أمام منافسه مانشستر سيتي "ثاني الترتيب" في اللحاق به وتقليص الفارق في الجولات المقبلة.
