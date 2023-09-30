دولة ملاصقة للسعودية ستختفي من الوجود تماماً خلال سنوات ..لن تتوقعها

الرياض - محمد الاطلسي - حذر العديد من العلماء من حدوث شيء خطير سيتسبب باختفاء إحدى الدول العربية وتحديداً دولة تقع في منطقة الخليج العربي حد وصفهم.

وقال العديد من العلماء والباحثين المختصين بشؤون التغير المناخي أنّ دولة البحرين ستختفي من على وجه الخارطة في غضون سنوات قليلة.

وتأتي تنبؤات الخبراء هذه وذلك بعد اشتداد الظواهر المتطرفة المرتبطة بظاهرة التغير المناخي في الآونة الأخيرة كالأعاصير وارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية.

ويقول الخبراء أنه وبحلول العام 2100 سترتفع مستويات سطح البحر عما هو عليه في الوقت الحاضر بمقدار 85 سنتيمترا الأمر الذي سيتسبب بغرق مدن كثيرة ومن ضمنها دولة البحرين.

ويضيف الخبراء أنّه وبالنظر للجغرافيا التي تتمتع بها مملكة البحرين فإنّ مسألة اختفائها عن وجه الأرض هي مسألة وقت ليس إلا وذلك لأنها عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة التي تحيط بها المياه من كل الجهات.