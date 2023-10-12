عربية تحطم الرقم القياسي وتتزوج 7 رجال في وقت واحد فكانت النهاية كارثية ومفاجأة بشأن جنسيتها

الرياض - محمد الاطلسي - في حادثة مستفزة، أقدمت امرأة على الزواج من سبعة رجال والجمع بينهم في وقت واحد.

وفي التفاصيل، أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن لمدة 3 سنوات ضد امرأة لاتهامها بالزواج 7 مرات والجمع بين عدد من أزواجها.

واعترفت المتهمة بجرمها وأكدت تزوير وثائق خلوها من الموانع الشرعية للزواج للجمع بين عدد من أزواجها.

وتقول وسائل إعلام إن المرأة اشتركت بطريق المساعدة مع مأذون شرعي لتزوير وثيقة عقد زواج، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية للزواج.

وبناء على ذلك، أقرت المحكمة معاقبة المرأة بالسجن 3 سنوات.