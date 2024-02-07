الكشف عن مخطط أمريكي للإطاحة بالرئيس الأوكراني "زيلينسكي".. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - صرح رجل الأعمال الألماني مؤسس موقع "ميغا أبلود" Megaupload كيم دوتكوم، بأن الولايات المتحدة لديها خطة جاهزة للإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال في حسابه على منصة "إكس": "سيمور هيرش، الصحفي الأمريكي الحائز على جوائز، يؤكد الشائعات الواردة من أوكرانيا بأن واشنطن طورت خطة للإطاحة بزيلينسكي". مضيفا أن محادثات السلام مع روسيا ستكون "الحل الأفضل لجميع الأطراف".

ويوم أمس الجمعة، أعلن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش أن موقف واشنطن الحالي من أوكرانيا يقضي بدعم قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، وبإصلاحات تؤدي إلى تغيير نظام فلاديمير زيلينسكي.

وكتب هيرش على منصة Substack: "يقضي المفهوم الحقيقي بالدعم الثابت لزالوجني والإصلاحات التي ستؤدي إلى نهاية نظام زيلينسكي".

يذكر أنه على خلفية التسريبات الصحفية حول خلافات بين زيلينسكي وزالوجني بشأن عدد من المسائل العسكرية، بما فيها ضرورة تعبئة نحو 500 ألف شخص جديد في صفوف الجيش من أجل تحقيق مكاسب في ميدان القتال، الأمر الذي لم يرغب زيلينسكي في الإقدام عليه نظرا التداعيات السياسية المحتملة لمثل هذا القرار.

وفي هذا السياق نشر زالوجني يوم الخميس مقالا له في موقع شبكة "سي إن إن"، انتقد فيه عجز السلطات الأوكرانية عن زيادة عدد الأفراد في القوات المسلحة، ودعا إلى تطوير القدرات التقنية للقوات الأوكرانية، وخصوصا في مجال الطائرات المسيرة.

وعلى خلفية التقارير الإعلامية عن إقالة زالوجني نفت الرئاسة الأوكرانية رسميا صحة هذه المعلومات.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة بأن السلطات الأوكرانية أبلغت البيت الأبيض بقرار الرئيس فلاديمير زيلينسكي إقالة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.