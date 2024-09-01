علامات تحذيرية في جسمك تنذرك أن كبدك في خطر.. انتبه تعرضك للموت المبكر

الرياض - محمد الاطلسي - تقول المجلات الابحاث العلمية أن كبدك هو أحد أصدقائك الأصدق والأكثر اجتهادًا

. اكتساب الوزن في كل عام ، يبدأ المزيد والمزيد من الناس اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة ، لكنهم ما زالوا يعانون من مشاكل الوزن إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن لا يبدو أنها ناجمة عن الإفراط في تناول الطعام أو خلل في الهرمونات ، فقد ترغب في مناقشة وظائف الكبد غير السليمة مع طبيبك.

ما يحدث هو أن الكبد لا يستطيع التعامل مع جميع السموم الواردة (كحول ، محليات صناعية ، نظام غذائي عالي الدهون ، أدوية معينة ، إلخ). الشيء الوحيد الذي يمكن للكبد أن يأتي به هو تخزين السموم غير المفلترة في الخلايا الدهنية.

آ لن تسمح لك هذه الفوضى بفقدان الوزن إلا إذا ساعدت جسمك على تطهير الكبد المرهق.

3. الحساسية في كثير من الأحيان ، تكون الحساسية ناتجة عن كبد زائد وبطء.

عندما يكون هناك الكثير من المواد التي تدخل مجرى الدم ، يتعرف الدماغ عليها كمسببات للحساسية ويطلق الأجسام المضادة والمواد الكيميائية (الهيستامين ، إلخ) ، والتي تسبب طفح جلدي مثير للحكة.

الكبد السليم ، بدوره ، ينظف الدم تمامًا من جميع الجزيئات الضارة ويزيل تأثير مسببات الحساسية المحتملة على الجسم.

2. اصفرار الجلد والعيون الصفراء عندما تتحول عين الشخص أو جلده إلى اللون الأصفر ، يسميه العلم باليرقان.

اليرقان بحد ذاته ليس مرضًا بل هو عرض لأعطال محتملة.

آ يظهر اليرقان عادةً عندما يتسبب الكبد المصاب في تراكم الكثير من البيليروبين في الجهاز الهضمي - وهو صبغة صفراء تتشكل نتيجة تحلل خلايا الدم الحمراء الميتة في الكبد. خمن ماذا يحدث عندما يفشل الكبد في التخلص من البيليروبين مع خلايا الدم الحمراء القديمة؟ صحيح. أنت تتحول إلى اللون الأصفر.

1. التعب المزمن تشبه متلازمة التعب المزمن مرضًا شبيهًا بالإنفلونزا لفترات طويلة. بحكم التعريف ، يجب أن تعاني من الأعراض لمدة 6 أشهر على الأقل قبل أن يتم تشخيصك بالإرهاق المزمن والسبب في ذلك هو تسمم الكبد.

يساهم الكبد ، إلى حد كبير ، في إمداد الجسم بالطاقة.

يحول الجلوكوز إلى جليكوجين ويخزنه لاستخدامه لاحقًا.

يفرز الكبد السليم الجلوكوز بين الوجبات أو عندما تكون هناك حاجة للتغذية والطاقة

ومع ذلك ، لا يستطيع الكبد المصاب بالكاد إنتاج الجلوكوز ومساحة تخزينه قليلة جدًا.

على الجانب المشرق ، لا داعي لليأس إذا لاحظت أدنى أعراض لفشل الكبد.

أولاً ، يمكن للكبد أن يشفي نفسه.

فقط امنحها استراحة من أسلوب الحياة المدمر نعم ، الأمر بهذه السهولة.

تطهير الكبد هو كل شيء عن العادات الصحية.آآ

يقول العلماء أيضًا أن هناك عددًا من المنتجات الطبيعية لتعزيز أداء الكبد لذا من الآن فصاعدًا ، يجب أن تبذل قصارى جهدك لتصبح صديقًا للشاي الأخضر ، والكركم أو ماء الليمون ، والفواكه والخضروات العضوية.

ماذا تفعل للحفاظ على نمط حياة صحي والحفاظ على الكبد سعيدًا؟ هل تفعل أي شيء على.