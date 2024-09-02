تناول كوب من هذا المشروب يضبط السكر في الدم بشكل فوري ويوقف مضاعفاته

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح طبيب الأسرة سعود الشهري، علامات هبوط السكر، وطريقة التصرف الصحيحة، لتجنب الدخول في غيبوبة. وقال الشهري خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر :"إذا حلل المريض ووجد السكر 60 أو أقل فهو هبوط".

وتابع، من علامات هبوط السكر الشعور برجفة، وتعرق مفاجئ وصداع شديد، والجوع الشديد، وربما يشعر المريض بدوخة أو زغللة في النظر، وقلة التركيز، وتغير في المزاج، مضيفا أن ذلك ربما يؤدي إلى فقدان الوعي والدخول في غيبوبة.

وأضاف، الحل هو :" نحضر كوب مياه ونضع بداخله ملعقتين سكر ويتم تناولها، أو كوب عصير محلى"، وأكمل :" ننتظر 10 دقائق أو ربع ساعة ثم نقيس السكر مرة ثانية، وإذا وجدناه فوق ال 70 تكون الأمور جيدة وتم تجاوز مرحلة الخطر، أما إذا كانت تحت ال 70 نأخذ كوب محلى ثاني، سواء عصير أو مياه بها ملعقتين سكر أو عسل".

ونصح، بعدم تناول حلاوة طحينية أو قطعة شوكولاتة لأنها لا ترفع السكر بشكل سريع لاحتوائها على دهون والدهون بطيئة الامتصاص.