النقل تعلن بدء تشغيل منظومة ربط مدينة الشروق بالقطار الكهربائي الخفيف تجريبيًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ أعلنت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة نقل آمنة ومنظمة وموثوقة لربط مدينة الشروق وأحيائها المختلفة بمحطة الشروق للقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 28/4/2026.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير منظومة نقل آمنة ومستدامة وموثوقة لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بوسائل النقل الجماعي الحديثة، وتعظيم استخدام النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل البري والجر الكهربائي من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط، تمهيدًا لتنفيذ مخرجات التنسيقات بين وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وتنظيم منظومة النقل الداخلي والخارجي بالمجتمعات العمرانية.

ويتم التشغيل التجريبي من خلال 18 ميني باص حديثة ومكيفة، موزعة على ثلاث مسارات تم تحديدها بالتنسيق مع جهاز مدينة الشروق، وبما يتوافق مع جداول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف.

وجاءت خطوط السير على النحو التالي:

المسار الأول «الخط الأحمر» خط رقم (1): كارفور، المستشفى البريطاني، ميدان الكف، ميدان الكمنجة، السنترال، مدرسة النيل، الجامعة الفرنسية، مول الجامعة، شارع الواحة، مول بانوراما، نادي هليوبوليس، أكاديمية الشروق، الجامعة البريطانية، وسبينس.

المسار الثاني «الخط الأزرق» خط رقم (3): الحي الأول، مول الشبراوي، الجامعة العربية المفتوحة، مستشفى الشروق المركزي، تيراس مول، كمبوند الحياة، فيفنز مول، عمارات الحي الثامن، الحي الخامس، وبوابة 2 السويس.

المسار الثالث «الخط الأصفر» خط رقم (2): المرور، النيابة، السجل المدني، مفارق الـ100، منطقة النوادي، إسكان 70، مستشفى رويال، إسكان المستقبل 63، الإسكان العائلي، وجراند لايف.

وأوضح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع في تشغيل خطوط نقل جماعي جديدة لربط المدن الجديدة بمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT، بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

