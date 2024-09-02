بشرى سارة.. الكويت تعلن عن تأشيرة مجانية لمن يجيد هذه المهن وتمنحهم رواتب عالية

الرياض - محمد الاطلسي - تسعى دائما دولة الكويت الى تقديم وتوفير المنح التعليمية للطلاب من مختلف بلدان العالم من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث تكون الجهة المانحة لهذه المنح هي وزارة التعليم العالي الكويتية، وتكون الجامعات المستضيفة هي جامعة الكويت وأيضا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهذه المنح الدراسية تبدأ بمراحل الدراسة بداية من البكالوريوس وكذلك التدريب المهني، ومن المقرر أن تكون مدة الدراسة في هذه المنح من أربع إلى سبع سنوات.

التخصصات التي توفرها منح الكويت 2024

أعلنت الحكومة الكويتية عن عدد من التخصصات التي تقدم فيها المنح التعليمية للعام الجاري 2024 من قبلالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومن أهم هذه التخصصات ما يلي:

كلية الدراسات والتكنولوجيا.

كلية العلوم الصحية.

كلية التمريض.

كلية الدراسات التجارية والتي تشمل تخصصات التأمين والبنوك وكذلك القانون والإدارة والحاسب الآلي وأيضا تخصصات المحاسبة وإدارة المواد.

كلية التربية في تخصصات اللغة الإنجليزية، والتصميم الداخلي وكذلك التربية الفنية والتربية الإسلامية والتربية البدنية والرياضية، تخصصات اللغة العربية والتربية الخاصة، وأيضا تكنولوجيا التعليم والتربية الموسيقية، وعلوم المكتبات والموسيقى.