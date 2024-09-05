نهى النبي (ص) عن التولة التي تقوم بها الزوجة لزوجها لكي يحبها ويتعلق بها.. لمـــاذا؟

الرياض - محمد الاطلسي - التولة هي نوع من أنواع السحر الذي تقوم به الزوجة لزوجها عندما يكون كارها لها، أو مهملها، فتلجأ إلى عمل السحر له، لكي يحبها، فالتولة سحر يعتقد فيه الجهال أنه يحبب المرأة إلى زوجها، وذلك عن طريق الاستعانة بالجن والشياطين لتغيير ما قدره الله- تعالى- لها، ولن يتغير بل الأمر سيزداد سوءا، حيث يعد هذا الفعل عملًا من أعمال الشرك، مستشهدًا في ذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:" الرقى والتمائم والتولة شرك".إعلانوأوضح الداعية أن سحر التولة لا يحدث إلا عندما تلجأ الزوجة للساحر ليقوم بإجراء عمل لزوجها حيث يأمرها بإحضار أثر من الزوج كمنديل أو ثوب غير مغسول تكون فيه رائحته، فيستعين بالجن ليقرب بينهما وبين زوجها، والاستعانة في هذا شرك والعياذ بالله.وأشار على كيفية التخلص من هذه التميمة، فأنصح بإتلافها بالحړق أو ما أشبهه.وإذا أرادت المرأة عمل السحر فلتجعل من نفسها سحرا يسحر زوجها بجمالها ورقتها وعذوبة لسانها وطاعته في غير معصية

فهذا هو السحر الحلال الذي لا مراء فيه.ونصح الداعية السائلة وقال إياك يا أختي المسلمة والذهاب إلى العرافين والمنجمين الذين يزعموا أنهم يعلمون الغيب، وهذا كله كڈب وشرك، مستشهدًا في ذلك بحديث روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: (من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما ).وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كف ر بما أنزل على محمد ﷺ).