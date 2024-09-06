أمطار شديدة تضرب هذه المناطق اليمنية خلال الساعات القادمة؟؟

الرياض - محمد الاطلسي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، مساء اليوم، المحافظات التي ستشهد أمطارا غزيرة وأخرى متفاوتة الشدة خلال الساعات الـ24 القادمة.

وبحسب النشرة التي نشرها المركز مساء اليوم، فإن المحافظات المتوقع أن تشهد أمطار متفاوتة الشدة هي: (تعز، الضالع ، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة، صعدة).

فيما ستهطل أمطارا متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات (لحج، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت ، المهرة ، مأرب، الجوف)، وفقا لتوقعات الأرصاد.

وحذر الأرصاد الجوي المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب هطول الأمطار والسحب الركامية المنخفضة الكثيفة ومن الانزلاقات الصخرية.

وتوقع رياح قوية إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تتراوح سرعتها ما بين ( 30 – 40 عقدة )، معتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية والجنوبية و تتراوح سرعتها ما بين ( 10 – 20 عقدة )، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر الأرصاد الجوي في ختام نشرته، مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.