اليمن: طائرة جديدة تصل مطار صنعاء الدولي.. وهذا ماتحمله؟

الرياض - محمد الاطلسي - �صلت، اليوم الخميس، إلى مطار صنعاء الدولي، طائرة تحمل أكثر من 4.5 أطنان من لقاحات شلل الأطفال عن طريق الفم مقدمة من منظمة اليونيسيف. وقالت اليونيسف في تغريدة على "تويتر"، إنه "سيتم استخدام اللقاحات لتطعيم حوالي 4.5 مليون طفل دون سن 5 في الحملة الوطنية القادمة". وأوضحت اليونيسف أن "جميع حالات الشلل الرخو الحاد التي تم فحصها من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩ سلبية بالنسبة لفيروس ‎شلل الأطفال".. مؤكدة أنها "في حالة تأهب قصوى، حيث يتم التحقيق في مئات الحالات المشتبه بها في اليمن كل عام". ونفذت الصحة العالمية واليونيسيف حملة للتحصين ضد شلل الأطفال، أواخر العام الفائت، استهدفت خلالها أكثر من 5 مليون طفل دون سن الخامسة في مختلف المحافظات.