خبير تغذية يكشف عن مفاجأة !..هذا ما يحدث لجسمك عند خلط زيت الزيتون والزعتر؟!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف خبير التغذية العلاجية، الدكتور خالد يوسف ، عن 9 فوائد لخليط زيت الزيتون والزعتر.

وأشار يوسف في تدوينة عبر حسابه في "فيسبوك"، إلى 9 فوائد لخليط زيت الزيتون والزعتر وتشمل:

يمتلك خصائص مُضادّة للأكسدة:

تعمل مُضادّات الأكسدة على حماية الجسم من الجذور الحُرّة وإبطاء عملية للشيخوخة.

2. يُساعد في تحسين الذاكرة والإدراك والقدرات العقلية والعصبية وتحمل الضغوط.

3. يخفف من الالتهاب:

من فوائد الزعتر مع زيت الزيتون امتلاك كلًا منهما لخصائص مُضادّة للالتهاب، لذا يُمكن أن تساعد في حالات التهاب المفاصل، أو النُّقرس، والتهاب المعدة والجهاز التنفسي.

4. تحسين المزاج وتقليل التوتُّر:

يمكن أن يُساعد هذا الخليط فى تحسين الحالة المزاجية وانخفاض مُعدّلات الاكتئاب لاحتوائه على مادة الفينول وفيتامين بـ6 الموجودة في الزعتر، وتأثيرها القوي على النواقل العصبية في الدماغ.

5. يمد الجسم بالحديد:

يحتوي الزعتر على تركيز عالي من الحديد مٌقارنةً بزيت الزيتون، ولكن يُشكّل مزيج الزعتر مع زيت الزيتون مصدرًا غنيًّا بالحديد.

7. يعزز قدرات الجهاز المناعي:

مُركبّات البوليفيينول في زيت الزيتون لها خصائص مُضادّة للميكروبات و مادّة الثايمول في الزعتر لها خصائص مُعقِّمة ومُضادّة للفطريّات والفيروسات، وفيتامين ج في الزعتر يساعد الجهاز المناعي.

8. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول.

9. يقي من ارتفاع ضغط الدم وحماية القلب:

يُعدّ البوتاسيوم والمنجنيز الموجود في الزعتر من المعادن المُهمّة لصحّة القلب والأوعية الدمويّة ، بسبب لدور البوتاسيوم في توسيع الأوعية الدمويّة وخفض ضغط الدم.