انت الأن تتابع خبر "لنسف الدهون".. عشبة خارقة موجودة في كل منزل تسد الشهية وتنقص الوزن الزائد.. طريقة التحضير!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السمنة الزائدة تعتبر من أبرز التحديات الصحية في العصر الحديث، حيث ترتبط بزيادة الوزن بشكل كبير وتراكم الدهون في الجسم، هذه الدهون المتراكمة تؤثر سلبًا على وظائف الجسم الحيوية وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكتات الدماغية، إضافة إلى التأثير النفسي والاجتماعي السلبي الذي قد يواجهه الأفراد بسبب مظهرهم الخارجي.

الدهون المتراكمة وأسبابها

تتراكم الدهون في الجسم نتيجة عوامل متعددة، أبرزها النظام الغذائي الغني بالسعرات الحرارية والدهون الضارة، وقلة النشاط البدني، والعوامل الوراثية، إلى جانب تأثيرات نمط الحياة العصري الذي يتسم بكثرة الجلوس واستهلاك الوجبات السريعة والمشروبات السكرية، هذه العوامل تسهم في زيادة حجم الخلايا الدهنية وتراكمها في مناطق مختلفة من الجسم، مما يعوق الحركة ويؤثر على الصحة العامة.

فوائد نبات الجنسنج للتخلص من الدهون والسمنة