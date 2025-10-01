العالم اليوم - بعد انفجارات.. شرطة ميونيخ تؤكد عدم وجود خطر على الجمهور

انتم الان تتابعون خبر بعد انفجارات.. شرطة ميونيخ تؤكد عدم وجود خطر على الجمهور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - أكدت الشرطة الألمانية عدم وجود خطر على الجمهور بعد انفجارات وإطلاق نار وإغلاق طريق رئيسي في ميونيخ بألمانيا.

وانتشر رجال الشرطة والإطفاء بأعداد كبيرة على طول شارع ليرشيناور الرئيسي في ميونيخ بألمانيا صباح اليوم الأربعاء. وقال متحدث باسم الشرطة إنه لا يوجد حاليا أي خطر على الجمهور في المدينة المعروفة بمهرجان أكتوبرفست. وذكر المتحدث أن الطريق مغلق على نطاق واسع بسبب العمليات المكثفة للشرطة والإطفاء. وأفادت صحيفة "بيلد" بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار، وعثر على جثة وشخص مصاب بطلقات نارية، لكن الملابسات لم تتضح بعد.

