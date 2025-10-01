العالم اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى ما لا يقل عن 69 شخصا

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى ما لا يقل عن 69 شخصا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - قال مسؤولون فلبينيون، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 69 شخصا لقوا حتفهم جراء زلزال قوي ضرب وسط البلاد، مما أدى لانهيار المباني وانقطاع الكهرباء وفرار السكان إلى الشوارع.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في الفلبين إن أكثر من 140 شخصا أصيبوا في الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، وضرب إقليم سيبو بوسط البلاد وأقاليم مجاورة مساء أمس الثلاثاء.

وقال بيرناردو رافايلتو اليخاندرو، نائب مدير مكتب الدفاع المدني إن معظم الوفيات وقعت نتيجة سقوط الحطام.

وأضاف أن الأولوية لعمليات البحث والإنقاذ، خاصة في مدينة بوغو، مركز الزلزال.

وأضاف "مازال هناك هزات ارتدادية، والكثيرون يرفضون العودة إلى منازلهم، خاصة في مدينة بوغو".

وقالالمكتب الإقليمي للحد من خطورة الكوارث إن من بين الضحايا 30 شخصا في مدينة بوغو في إقليم سيبو، حيث وقع انهيار أرضي ناجم عن الزلزال، مما أدى لدفن منازل.

وقال مكتب إدارة الكوارث إن 22 شخصا لقوا حتفهم في بلدة سان ريميغيو.

وسجل معهد الفلبين لرصد نشاط البركان والزلازل أكثر من 600 هزة ارتدادية، بلغت قوة أقواها 4.8 درجة على مقياس ريختر.