انت الأن تتابع خبر بائع «الصبار» الخام يجذب فتيات مصرية بفوائد "الجل السحري" للشعر والبشرة .. مش هتصدق عينك حلاوتك هتزيد حلاوة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر أحد مقاطع الفيديو لبائع صبار في أحد شوارع طنطا ، يمتلك هذا البائع مشروع بيع “جل الصبار” فى العديد من المحافظات، حيث يفترش في الطرقات والشوارع ، ويقوم بتحضير وصفات جل الصبار أمام الزبون فى «برطمان» خاص به ليأخذه الزبون ويرحل، وهذا ما يفعله أبو خالد أمام مبنى بريد مدينة طنطا.

وقال البائع “أبو خالد”

في حوار مع صدي البلد في عام 2017 : ” أنه اعتاد على زراعة نبات الصبار فى منزله الخاص ، ويقوم من نومه كل صباح لكي يأخذه معه ، وأجلس على الرصيف، وأقطعه أمام الزبون، ولدي ورقة إرشادات عليها طرق استخدامه، أعطيها للزبون قبل الشراء.

وأشار البائع أن إلى أن الأسعار فى متناول الجميع

إذ يبلغ برطمان الجل الصغير في ذلك الوقت 10 جنيهات مقابل 15 جنيه لبرطمان الجل الكبير، وتعتمد السيدات على الجل فى عمل ماسكات للوجه، وخلطات لإنبات الشعر، وعلاج حب الشباب.

أهم فوائد جل الصبار للشعر والبشرة

الحفاظ علي مرونة الشعر.

الحفاظ على صحة فروة الرأس.

تقوية بصيلات الشعر: حيث يحتوي الصبار على مجموعة متنوعة من الفيتامينات من فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين هـ التي تجدد خلايا الشعر وتعزز النمو الصحي.

ويجب الاشارة أيضا الي أضرار الصبار للشعر

الشعور بالحرقة والألم في فروة الرأس.

الإصابة بالحكة.

ظهور الطفح الجلدي.

القشعريرة.

كما يوجد بعض الأشخاص الذين يتوجب عليهم تجنب استخدام صبار الألوفيرا، وهؤلاء الأشخاص هم كما يلي: