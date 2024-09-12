انت الأن تتابع خبر «مش هتتنقل من جمبك بعد كدا».. 22 سبباً مذهلاً سيجعلك تستخدم الفازلين والملح كل ليلة في غرفة النوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الفازلين من العلاجات التقليدية التي تستخدم منذ قرون لعلاج مشاكل البشرة والجلد، يتميز بفعاليته في ترطيب البشرة وشفاء الجروح، كما يُستخدم في العديد من التطبيقات التجميلية والعلاجية، يقدم موقع فاسلين تفاصيل حول كيفية تصنيع الفازلين ونقاءه، ويعرض الطرق المتنوعة لاستخدامه، لا سيما عند مزجه مع الملح، في هذا المقال، سوف نستعرض طرقا مبتكرة لاستخدام الفازلين والملح وكيفية الاستفادة منها في روتين العناية بالبشرة.

طرق إبداعية لاستخدام الفازلين والملح

علاج تشقق الشفاه

تعتبر تشققات الشفاه من المشاكل الشائعة التي يمكن أن تسبب انزعاجًا كبيرا، لعلاج هذه التشققات، ينصح بخلط ملعقة من الملح مع كمية قليلة من الفازلين وفرك الشفاه بهذا الخليط، يساعد الملح في تقشير الجلد الميت، بينما يرطب الفازلين الشفاه، مما يساهم في التخلص من التشققات وإعطائها لمعانا طبيعيا.

تقشير القدمين

الملح هو مقشر طبيعي فعال، ويمكن دمجه مع الفازلين لتقشير القدمين بفعالية، يمزج الملح مع الفازلين ويطبق على القدمين، ثم يفضل تغطيتهما بجوارب لزيادة فعالية الترطيب، يساعد هذا المزيج في تجديد البشرة وتقليل التشققات، مما يجعل القدمين ناعمتين ومرطبتين.

القضاء على آثار المنتجات الكيميائية

تعد منتجات الشعر مثل مثبتات الشعر من أسباب تلف فروة الرأس، للتخلص من آثارها، يُمكن مزج الملح مع الفازلين في الماء، وترك الخليط لمدة يوم قبل استخدامه، يطبق الخليط على الشعر لمدة خمس دقائق، مما يساهم في إزالة تراكم المواد الكيميائية، كما يعتبر الفازلين بديلا طبيعيا وآمنا لإزالة المكياج، حيث لا يحتوي على مواد كيميائية قد تهيج العينين.

علاج انتفاخ العين

يمكن للملح والفازلين أن يساعدا في تقليل انتفاخ العينين، ينقع القطن في ماء مالح بارد، ثم يُضاف إليه الفازلين ويوضع على المناطق المنتفخة تحت العينين، كما يمكن مزج الفازلين مع الملح وتطبيقه حول العينين لمدة ساعة لتقليل الهالات السوداء والتجاعيد.

تهدئة الجلد

لتهدئة الجلد الملتهب أو الحساسي، يمكن استخدام قناع مكون من الفازلين والملح، يخلط ملعقتان صغيرتان من الملح مع أربع ملاعق صغيرة من الفازلين ويطبق الخليط على البشرة الجافة والنظيفة (باستثناء منطقة العين) لمدة 10-15 دقيقة، ثم يُشطف بالماء الدافئ، يساهم هذا القناع في ترطيب البشرة ومنع تهيجها.

حماية البشرة من الجفاف