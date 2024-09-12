«ياريتني عرفتها من زمان»... وصفة طبيعية جبارة للتخلص من كل مشكلات البشرة.. ستعيد بريقك مرة أخرى!!؟

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رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الأعشاب الطبيعية المستخدمة في علاج بعض مشكلات البشرة ومن هذه الأعشاب عشبة اكليل الجبل التي تحتوي على بعض المواد المضادة للفطريات والاكسدة والميكروبات وذلك يعود على صحة البشرة وجعلها أكثر نضارة ونعومة وسوف نتناول بالتفصيل خلال موقعنا هذا دوت الخليج كيفية تحضير وصفة اكليل الجبل للبشرة.

وصفة إكليل الجبل للبشرة

هناك العديد من الفوائد الصحية لعشبة اكليل الجبل والتي تستخدم في علاج مشكلات البشرة فيمكنك إحضار وصفة اكليل الجبل بتحضير المكونات التالية:

ملعقة خل التفاح.

ملعقة من اكليل الجبل الجاف.

ملعقة من اكليل الجبل الطازجة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

قومي بوضع الماء في أناء ووضعها على النار حتى الغليان.

قومي بإضافة اكليل الجبل وتركه حتى يغلي لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

قومي بتصفية اكليل الجبل جيدا.

اتركي الخليط جانبا ليبرد تماما.

ثم قومي بإضافة خل التفاح إليه.

احفظي هذا الخليط في زجاجة محكمة الغلق ثم قومي بتخزينها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن اسبوعين.

طريقة الاستخدام

قومي بتنظيف البشرة جيدا بالماء والغسول.

استخدمي قطعة من القطن ووضعها في الخليط ثم وضعها على الوجه.

بعد ذلك قومي بترطيب البشرة بالمرطب الخاص بكي.

كرري هذه الوصفة مرتين يوميا.

فوائد اكليل الجبل