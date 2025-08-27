الرياض - كتبت رنا صلاح - يستخدم البقدونس غالبا لإضافة نكهة مميزة للأطباق أو لتزيينها، لكن الكثيرين لا يدركون ما يحتويه من فوائد صحية عظيمة إذ يؤكد خبراء التغذية أن شرب كوب من مغلي البقدونس على الريق لا يساعد فقط في إنقاص الوزن، بل يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للوقاية من الأمراض ودعم الصحة العامة.

"ياريتني عرفتها من زمان"...سعره زهيد وفوائده خيالية جربه على الريق وراقب وزنك – هتقول كان فين غايب

البقدونس غني بالألياف الغذائية، كما يحتوي على معادن أساسية مثل الحديد، البوتاسيوم، الفوسفور، والمغنيسيوم إلى جانب ذلك، يعد مصدرا مهما للفيتامينات كفيتامين C، A، K، وE، بالإضافة إلى فيتامينات B المركب المفيدة لصحة الجسم عامةً، وللحوامل بشكل خاص كما يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات التي تساهم في تكوين الأنسجة وتجديد الخلايا.

أبرز فوائد مغلي البقدونس على الريق

يعمل كمدر طبيعي للبول، ما يساعد على منع احتباس السوائل والتقليل من خطر حصوات الكلى.

بفضل دوره في التخلص من السوائل الزائدة والدهون المتراكمة.

يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ويخفف التهابات المفاصل والعظام.

يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على تهدئة التهابات الجهاز التنفسي.

الوقاية من السرطان

يمتاز مغلي البقدونس بخصائص مضادة للأكسدة تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الملوثات، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، خصوصا سرطان القولون وعنق الرحم كما أنه يساهم في إصلاح الخلايا التالفة بعد العلاج الكيميائي.

دعم الجهاز الهضمي

يساعد احتواء البقدونس على الألياف على تحسين الهضم، تسهيل حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك وانتفاخ البطن.

تعزيز المناعة

غناه بفيتامين C يجعله محفزًا لإنتاج مضادات الأكسدة، مما يعزز كفاءة الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض.

فوائد إضافية