"مفيش نسيان من النهاردة!!.. ستصبح ذاكرتك أقوى 10 مرات وتزيد قدرتك على الذكاء الخارق..بهذه الطريقه!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - يسعى الكثيرون إلى امتلاك ذاكرة قوية، خاصة الطلاب الذين يحتاجون إلى قدرة عالية على التركيز واستيعاب المواد الدراسية وتحرص الأمهات على تقديم نظام غذائي صحي يساعد أبناءهن على تعزيز الذاكرة وفيما يلي نستعرض مجموعة من الأعشاب والأطعمة التي تساهم في دعم صحة الدماغ وتحسين التذكر.

يعد كل من القهوة والشاي من المشروبات المفيدة لزيادة التركيز والانتباه بفضل احتوائهما على مادة الكافيين، لكن ينصح بالاكتفاء بفنجان واحد يوميًا لتجنب القلق والتوتر، وذلك وفقا لتوصيات وزارة الصحة والسكان.

البابونج الكاموميل

يساعد البابونج على الاسترخاء والتقليل من التوتر، كما ينصح بشرب كوب منه قبل النوم للحصول على نوم هادئ يعزز التركيز والذاكرة.

الزعتر

يعتبر الزعتر من الأعشاب المفيدة للدماغ لاحتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومركبات الفلافونويد ذات الخصائص المضادة للأكسدة، مما يساعد على حماية خلايا المخ وتنشيط الذاكرة.

الكركم

يمتلك الكركم خصائص قوية مضادة للالتهابات والأكسدة، وتشير دراسات أولية إلى أنه قد يساهم في تعزيز صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر عبر المساعدة في إزالة ترسبات بيتا أميلويد من المخ.

أطعمة تعزز الذاكرة