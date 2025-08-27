الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر مشروب تنظيف القولون من أقوى المشروبات الطبيعية التي تساعد على تطهير الجهاز الهضمي والتخلص من الفضلات والمواد الضارة المتراكمة بداخله، مما يساهم في تعزيز كفاءة القولون وتحسين عمل الجهاز الهضمي بشكل عام.

"عطار مشهور واصفهالي!!"...اشرب كوب واحد هينظيف القولون من البراز المتحجر والسموم من اول استعمال

ومن بين أبرز هذه المشروبات مشروب الكمون بالأعشاب، الذي ينصح به خبراء الطب البديل لما له من قدرة على طرد الغازات، تقليل الاضطرابات الهضمية، والتخلص من السموم.

مشروب تنظيف القولون

المكونات:

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الشمر.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من الكراوية.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات السابقة جيدًا للحصول على خليط عشبي متجانس.

تضاف ملعقة من هذا الخليط إلى كوب ماء مغلي.

يترك المزيج بضع دقائق حتى يتجانس.

يشرب على الريق قبل تناول الطعام للحصول على أفضل النتائج.

يساعد هذا المشروب الطبيعي على تنظيف القولون بعمق، طرد السموم والغازات، وتحسين عملية الهضم بشكل فعال.

أفضل الوصفات الطبيعية لتنظيف القولون

تناول مشروب مكون من عصير التفاح والليمون إذ يحتوي كل من التفاح والليمون على فيتامين (ج) وفيتامين (أ) اللذين يعززان صحة الجهاز الهضمي لتحضير هذا المشروب الصحي، امزج كوبًا من عصير التفاح مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل الطازج في وعاء مناسب، ثم أضف نصف كوب من الماء الدافئ ينصح بتناول هذا المشروب مرة واحدة يوميا للمساعدة في تطهير القولون والتخلص من السموم.