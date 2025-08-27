الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر المرمرية من الأعشاب الطبية الغنية بالفوائد، حيث تساعد في تحسين وظائف الدماغ، تقليل الالتهابات، الوقاية من الأمراض المزمنة، ودعم جهاز المناعة، إلى جانب العديد من المنافع الأخرى التي نستعرضها فيما يلي:

« معقول كل ده يطلع منها !!».... عشبة سحرية تساعد على التخسيس والاسترخاء وعلاج ألم المعدة – فوائدها لا تعد

تشير الدراسات إلى أن تناول كميات صغيرة من مستخلص المرمرية أو استنشاقه يمكن أن يخفف من أعراض الزهايمر في مراحله المبكرة والمتوسطة، كما يعزز التركيز والذاكرة ونشاط الدماغ بشكل عام.

مكافحة الالتهابات

تمتلك المرمرية خصائص مضادة للالتهاب، حيث يساهم مضغ أوراقها في تهدئة التهابات الجهاز التنفسي والهضمي، كما تساعد مركباتها الطبيعية مثل الفلافونويد والفينولات في تقليل التهابات المفاصل، النقرس، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

خصائص مضادة للأكسدة

تحتوي المرمرية على مركبات قوية مثل حمض الروزمارينيك، اللوتولين، والأبيجينين، والتي تعمل على تحييد الجذور الحرة، ما يقلل من خطر الإجهاد التأكسدي الذي يضر بالقلب، الجلد، العظام، العضلات وحتى الدماغ، وبالتالي تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض.

تقوية جهاز المناعة

بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات، تساعد المرمرية في حماية الجسم من العدوى ودعم كفاءة الجهاز المناعي.

تعزيز صحة العظام

المرمريّة غنية بفيتامين K، وهو عنصر أساسي يساهم في زيادة كثافة العظام والوقاية من الهشاشة مع التقدم في العمر.

العناية بالبشرة

يمكن استخدام مرهم موضعي من المرمرية لعلاج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما، الصدفية وحب الشباب، حيث يساعد في تهدئة التهيج وتقليل الآثار تدريجيًا.

ضبط مستويات السكر في الدم

أظهرت أبحاث نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن المرمرية تحتوي على مركبات طبيعية تحاكي تأثير بعض الأدوية الخاصة بمرض السكري، مما يجعلها خيارا مساعدا في التحكم بمستويات السكر.