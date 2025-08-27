الرياض - كتبت رنا صلاح - البقدونس سر متجدد للصحة والشباب، في عالم الأعشاب تظل بعض النباتات تحمل أسرارا تفوق التوقعات، ومن بينها البقدونس الذي اعتدنا رؤيته زينة للأطباق أو مكوّن بسيط في المطبخ غير أنّه، ومع التعمق في فوائده، يتضح أنه ليس مجرد نبات عادي، بل رفيق للصحة وطريق إلى الحيوية ومفتاح لشباب متجدد وبينما ينظر إليه البعض باستخفاف، تكشف الدراسات أن أوراقه الصغيرة قادرة على دعم الجسم من الداخل ومواجهة آثار الزمن بفاعلية مدهشة.

«هترجع شاب من أول استخدام»…عشبة سحرية تمنحك شعرا كثيفا وذاكرة قوية

يعد البقدونس مصدرا غنيا بالكالسيوم، حيث يحتوي الكوب الواحد على ما يزيد عن ثمانين ملغ، وهو ما يجعله عاملا أساسيا للحفاظ على صلابة العظام والمفاصل وتقوية الأعصاب وإضافة إلى ذلك، فإن هذا النبات الأخضر يعمل على تعزيز قوة القلب والحد من تدهور الخلايا العصبية ومع الاستمرار في تناوله بانتظام، تتحسن القدرة على التركيز وتقل فرص الإصابة بالزهايمر والنسيان المتكرر وبذلك يصبح البقدونس وسيلة طبيعية للحفاظ على الذاكرة حية والذهن يقظا مهما تقدمت السنوات.

مناعة متجددة لمقاومة الشيخوخة

لا تتوقف مزايا البقدونس عند العظام والذاكرة فحسب، بل تمتد إلى تعزيز جهاز المناعة بفضل ما يحتويه من مضادات أكسدة قوية هذه المركبات تساهم في محاربة الالتهابات وتقليل آثار الشيخوخة المبكرة، كما تعمل على تخفيف التورم والضعف المرتبطين بتقدم العمر. ومع إدخاله بانتظام في النظام الغذائي، يتحول البقدونس إلى درع طبيعي يمنح الجسم قدرة أفضل على مواجهة الأمراض ويعيد إليه طاقته ونضارته ومن هنا يمكن القول إن هذا النبات البسيط هو كنز غذائي يجمع بين النكهة والفائدة ويستحق أن يكون ضيفا دائما على موائدنا.