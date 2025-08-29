الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت خبيرة التغذية الأمريكية، روندا باتريك، تحذيرًا من أن تحضير القهوة باستخدام آلة الضغط الفرنسية (الفرنش برس) يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وذلك بسبب طريقة التحضير غير المفلترة حيث تسمح للمركبات الزيتية الضارة، المعروفة باسم الديتربينات، الموجودة طبيعيًا في القهوة، بالتسرب إلى الكوب الذي تشربه، وارتبط التعرض الطويل لمستويات عالية من هذا المركب بسرطان البنكرياس والحلق.

تحذير لعشاق القهوة.. هذه الطريقة تجعلها مسرطنة

وتتضمن طرق التخمير الأخرى غير المفلترة التي تتيح للديتربينات الدخول إلى المشروب الإسبريسو والقهوة المغلية وأجهزة الموقد العصرية، كما ارتبطت طرق التصفية بخفض خطر الإصابة بالسرطان.

وتابعت روندا: “الارتباط بالمرض يكمن في كل من الديتيربينات والمركبات الوقائية التي تسمى البوليفينول”، مضيفة: “مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 50% وتقلل من تلف الحمض النووي بنسبة 23%”.

كما أضافت، أن القهوة تحتوي أيضًا على “ديتيربينات قابلة للذوبان في الدهون” والتي يمكن أن ترفع من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، حيث إن الديتربينات تتسبب في زيادة مستويات الكوليسترول السيئ في غضون أسابيع قليلة.

وتنصح باتريك باستخدام طرق تخمير مفلترة للقهوة، حيث يمكن أن تساعد هذه الطريقة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، وتتضمن هذه الطرق التخمير الورقي التقليدي (مثل دريب القهوة) والتخمير البارد الفوري (القهوة الباردة)، حيث تساعد هذه الطرق على تصفية الديتربينات، مما يجعل قهوتك أكثر أمانًا وصحة.

ومع ذلك، حذرت باتريك من استخدام أدوات تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة قد تتسرب إلى القهوة، مشيرة إلى أن إضافة الماء الساخن إلى البلاستيك يسرع من انطلاق هذه الجزيئات والمواد الكيميائية المرتبطة بها، لذلك، يجب وضع القهوة في وعاء زجاجي بحيث لا يلامس الماء الساخن البلاستيك.

مخاطر استخدام كبسولات الإسبريسو

كما حذرت باتريك من مخاطر استخدام كبسولات الإسبريسو الشهيرة، لأنها قد تطلق مواد كيميائية عند مرور الماء الساخن عبرها، علاوة على أن الإفراط في تناول القهوة سريعة التحضير قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.