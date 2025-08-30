الرياض - كتبت رنا صلاح - تبدأ الأمهات مع بداية العام الدراسي الجديد في البحث عن أفضل الطرق لتجهيز “اللانش بوكس” لأبنائهن، حيث تمثل الوجبة المدرسية عنصرًا أساسيًا في مد الطفل بالطاقة والتركيز طوال اليوم الدراسي، لكن التحدي الأكبر يكون في اختيار مكونات صحية وآمنة بعيدًا عن الأطعمة المصنعة التي تحمل مخاطر صحية على المدى الطويل.

خبيرة تغذية تحذر من هذه المنتجات فى "سندوتشات المدرسة"

أكدت الدكتورة منال عز الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن وجود مصدر للبروتين داخل اللانش بوكس أمر لا غنى عنه، مشيرة إلى أن البروتين لا يعني بالضرورة الاعتماد على اللحوم أو الدواجن فقط، بل يمكن الاكتفاء ببدائل طبيعية متوفرة في كل بيت مثل الجبنة البيضاء أو الجبنة القريش، وهذه الأطعمة تمنح الطفل ما يحتاجه من بروتين وكالسيوم وفيتامين “د” اللازم لصحة العظام والأسنان.

أهمية الخضروات للأطفال

أوضحت عز أن إضافة الخضروات الطازجة مثل الجرجير أو شرائح الفلفل الألوان يرفع القيمة الغذائية للساندويتش بشكل ملحوظ، كما يمد الطفل بالفيتامينات والألياف التي تحافظ على نشاطه وتدعم جهازه المناعي، ويمكن للأم أن تبتكر في طرق التقديم لتشجيع الطفل على تناول الخضروات بشكل محبب.

بدائل آمنة وصحية في تجهيز اللانش بوكس

قدمت الباحثة نصائح عملية لربات البيوت، أبرزها إمكانية إعداد سبريد صحي في المنزل بمزج الجبنة القريش مع الزبادي والنعناع والفلفل، وهو خيار لذيذ ومفيد يفوق في قيمته أي منتجات جاهزة، وأشارت إلى أن هذه البدائل لا توفر فقط قيمة غذائية أعلى، بل تعد أوفر اقتصاديًا مقارنة باللحوم المصنعة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.

تحذير من اللحوم المصنعة

حذرت عز من الاعتماد على منتجات مثل اللانشون والسوسيس والبرجر، مؤكدة أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان صنفتها منذ عام 2015 كأحد مسببات السرطان، لاحتوائها على مواد ضارة مثل النترات والألوان الصناعية، وأضافت أن كثيرًا من هذه المنتجات لا تحتوي على لحوم حقيقية وإنما مخلفات ومواد مضافة قد تضر بصحة الطفل.