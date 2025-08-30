الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت العديد من الدراسات أن تناول خل التفاح قبل النوم يمكن أن يقدم مجموعة من الفوائد الصحية، بدءًا من تحسين الهضم وصولًا إلى تنظيم ضغط الدم، ومع ذلك، هناك آثار جانبية محتملة يجب الانتباه إليها، نتناول سويًا الفوائد المدهشة لتناوله لجسم الإنسان.

لن تتخيل مايفعله تناول خل التفاح قبل النوم لـ جسمك.. 7 فوائد تجعلك لن تتركه يومًا

تحسين الهضم: يحتوي خل التفاح على مركب البروبيوتيك الذي يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ومكافحة البكتيريا الضارة، وتقليل الانتفاخ والغازات.

السيطرة على سكر الدم: يعمل خل التفاح على إبطاء تفريغ المعدة، مما يساهم في خفض مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

إدارة الوزن: يساعد على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساهم في فقدان الوزن.

خفض الكوليسترول: ربطت أبحاث عديدة بين تناول خل التفاح وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

تنظيم ضغط الدم: يساعد حمض الأسيتيك الموجود في الخل على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

تحسين المزاج: أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول خل التفاح بانتظام قد يساهم في تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب.

خل التفاح

آثار جانبية واحتياطات

على الرغم من فوائده، يمكن أن يسبب تناول خل التفاح بعض الآثار الجانبية بسبب حموضته العالية، مثل تهيج الحلق وتآكل الأسنان. قد تكون هذه الآثار أكثر وضوحًا عند تناوله في الليل، وقد تسبب اضطرابات في النوم.

وللتخفيف من هذه الآثار، ينصح الأطباء بتخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح بالماء أو أي سائل آخر، وشربه قبل النوم بساعات قليلة للسماح له بالاستقرار في المعدة.