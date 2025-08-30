«وداعا لزياره دكاتره التخسيس»....تناول 3 حبات فقط من هذه البذور قبل النوم وفي يوم واحد تخسس البطن 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني كثير من الناس من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن أو ما يعرف بـالكرش، وهو من أكثر المشكلات الصحية والمظهرية إزعاجا، لا تقتصر أضرار الكرش على المظهر فقط، بل تمتد إلى التأثير على صحة القلب والكبد وعملية التنفس، لذلك يسعى الكثيرون للتخلص منه بطرق طبيعية وآمنة، من بين أبرز هذه الطرق، تبرز وصفة الحبهان (الهيل) كأحد الحلول الفعالة لمحاربة الدهون المتراكمة في منطقة البطن وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.

تعتبر وصفة الحبهان من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في دقائق باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت. لتحضير الوصفة:

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

كوب من الماء الساخن

تضاف نصف ملعقة الحبهان إلى الماء، ويترك المزيج من خمس إلى عشر دقائق حتى يمتزج جيدا.

ينصح بتناول هذا المشروب صباحا على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.

يمكن تكرار هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوعين على الأقل، حيث تبدأ النتائج في الظهور من الأسبوع الأول.

يساعد الحبهان في تسريع عملية الأيض وزيادة معدل حرق الدهون، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تطرد السموم وتحسن من صحة الجهاز الهضمي، ما يساهم في تقليل الانتفاخ والشعور بالخفة.

نصائح للحصول على أفضل النتائج