الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثيرون من ارتفاع السكر بالدم، فهم يشعرون بالانزعاج من إبرة الأنسولين والعقاقير الكيميائية، لما قد تسببه من آثار جانبية، فقد يكون الحل في العلاج الطبيعي، إذ تعتبر عشبة الجينسنغ من العلاجات الفعالة التي تساعد على خفض السكر بالدم المرتفع، ويمكن لعشبة “الجينسنغ” المذهلة أن تخفض نسبة السكر في الدم في 30 دقيقة فقط من تناولها وفقًا لما ذكره موقع “إكسبريس” البريطاني.

أقوى من إبرة الأنسولين.. النبتة الجبارة لخفض السكر التراكمي خلال 30 دقيقة

وأظهرت التقارير تحت عنوان “الغذاء الخارق المعزز للمناعة والذي يخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة” أنه على الرغم من التوصيات بتجنب الكربوهيدرات المكررة، كشفت الدراسات وجود أطعمة أخرى تمتلك تأثيرًا معاكسًا على الجلوكوز في الدم، مما يساعد على خفضه خلال فترة زمنية قصيرة.

تؤدي الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض، والمكرونة، والأرز، بالإضافة إلى الحلوى والمشروبات الغازية والسكر، إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، كما يمكن أن تزيد من مستويات الدهون الثلاثية، وأثبتت الدراسات أن عشبة “الجينسنغ”، وهي نبتة جذرية معروفة بخصائصها المضادة لمرض السكري، قادرة على خفض مستويات السكر في الدم خلال نصف ساعة فقط من تناولها.

الاستخدام الطبي لمستخلص الجينسنغ

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن الاستخدام الطبي لمستخلص الجينسنغ قد يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أن التركيز العالي لمضادات الأكسدة في الجينسنغ يجعله فعالًا في تعزيز مناعة الجسم، وتعمل هذه الحماية المضادة للأكسدة على وقف إنتاج الخلايا السرطانية ونموها، حيث أظهرت الدراسات أن الجينسنغ قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 16%.

الجينسنغ الأحمر الكوري

وكشفت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food، عن وجود انخفاض ملحوظ في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول بعض الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي الجينسنغ الأحمر الكوري.