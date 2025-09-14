الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة في النوم وقد يقضون طوال الليل بالتقلب في السرير، لذا ينصح الخبراء بتجربة علاجات بسيطة مصنوعة من توابل هندية بدلًا من تناول الحبوب والأدوية، وذلك وفقًا لما ذكر في تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا” Times of India.

7 توابل شهيرة.. إذا أضفتها للشاي الأخضر ستدخل في نوم عميق ومتواصل

1- القرفة

تساعد القرفة بطعمها الحلو والخفيف في تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أن خصائصها الطبيعية الدافئة تهدئ الجهاز العصبي، وعند مزجها مع الشاي الأخضر، تمنح مشروبًا مريحًا وحلوًا قليلًا، يساعد على تقليل الأرق الليلي ويساهم في الحصول على نوم عميق ومتواصل، فقط قم بوضع عود صغير أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

2- الهيل

يعد الهيل من التوابل الحلوة، حيث يتميز بتأثيرات مهدئة خفيفة، ويساهم في التخلص من التوتر والقلق، وهما من أبرز أسباب الأرق، يمكن طحن قرن أو قرنين من الهيل الأخضر ونقعهما مع الشاي الأخضر للحصول على مشروب عطري مريح.

3- جوزة الطيب

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي جوزة الطيب على الميريستيسين، حيث إنه مركب طبيعي يساهم في تحفيز النوم واسترخاء العضلات، كما أن رشة من جوزة الطيب المبشورة في الشاي الأخضر قبل النوم لها مفعول سحري.

4- بذور الشمر

يعتبر الشمر من التوابل الممتازة للهضم، حيث إن نكهته الحلوة الخفيفة تساهم في استرخاء العضلات وتهدئة العقل، كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من بذور الشمر عند نقع الشاي الأخضر، خاصة بعد عشاء دسم.

5- الكركم

يعرف الكركم كمضاد للالتهابات، حيث إنه مثبت طبيعي للحالة المزاجية، فعند تناوله بكميات صغيرة قبل النوم، فقد يساعد على التقليل من الانزعاج المرتبط بالالتهاب والشعور بالهدوء، ويمكن إضافة رشة خفيفة إلى الشاي الأخضر مع بضع قطرات من العسل للحصول على مشروب خفيف قبل النوم.

6- القرنفل

يمتلك القرنفل خصائص طبيعية مسكنة للألم ومرخية للعضلات، إذ تعمل نكهته الدافئة ذات النكهة اللاذعة على تهدئة الجهاز العصبي، وبالتالي فإنه مكون فعال لدعم النوم، فيمكنك إضافة عود أو اثنين من القرنفل الكامل إلى الشاي الأخضر.

7- الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل عادةً لتعزيز الطاقة، ولكن استخدامه بكميات صغيرة قد يساهم في تهدئة الجهاز الهضمي ويساعد الجسم على الاسترخاء، فيمكنك إضافة بضع شرائح رقيقة أو زنجبيل مبشور إلى كوب الشاي الأخضر لتقليل التوتر والضغط النفسي في الجسم.