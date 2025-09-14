الرياض - كتبت رنا صلاح - الشاي بنكهته وطعمه المذهلين لا ينعش وينشط حواسك فحسب، بل هو أيضًا مشروب قوي له فوائد صحية مذهلة، فهناك فئة كبيرة من المجتمع لا تستطيع الاستغناء عنه، ويتم تناوله بكثرة على مدار اليوم، أما الليمون فهو أحد أهم النباتات الحمضية التي تساعد على رفع مناعة الجسم في مواجهة الأمراض بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C المتخصص في علاج نزلات البرد والأنفلونزا، فماذا لو اجتمع العنصران في مشروب واحد، فقد أكدت الدراسات أن هذا الخليط يتميز بأضعاف الفوائد التي توجد في كل مشروب منهم على حدة.

نتائجه مذهلة لن تصدقها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟

يعد التخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق أحد الفوائد الأولى والمهمة لشرب الشاي بالليمون، حيث تحتوي هذه المشروبات على كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد وكذلك النحاس والبوتاسيوم والتي تساهم جميعها في تعزيز وظائف الدماغ، كما أن رائحته تساعد على تحسين مزاجك إلى جانب تعزيز انتقال النبضات العصبية، مما يساعدك على مكافحة القلق والاكتئاب.

انقاص الوزن

يساعد على إنقاص الوزن، خاصة للأشخاص الذين يعانون السمنة، حيث يمنع مشروب الشاي بالليمون امتصاص المواد الدهنية الموجودة في الأكل، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على تخفيف الوزن كما يساعد على تسهيل عملية الهضم مع قدرته على إذابة الدهون المتكونة بالجسم.

ينظم مستويات السكر في الدم

هناك فائدة أخرى مهمة من الفوائد الصحية لشاي الليمون، إنهما يساعدان في تحسين تخليق الأنسولين في البنكرياس، أي تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يساعدك على الحفاظ على مستويات صحية للجلوكوز في الدم.

تعزيز المناعة

نظرا لاحتواء الليمون على فيتامين”ج” وإضافته للشاي الأخضر أو الأسود يساهم في امتصاص كميات أكبر من مركبات “الكاتشين” المضادة للأكسدة بالجسم ما يعمل على تعزيز الجهاز المناعي الإنسان بدرجة كبيرة

يساعد على تعزيز وظائف الجهاز الهضمي

يساعد الشاي بالليمون في تحسين عملية الهضم بشكل كبير، حيث تحتوي المشروبات على الكربوهيدرات الموجودة على شكل سكريات بسيطة وألياف غذائية وتساعد هذه الألياف على إبطاء عملية معالجة السكريات البسيطة، وبالتالي تعزيز صحة الأمعاء وتنظيم عملية التمثيل الغذائي.

تنقية البشرة

ينقي البشرة من البثور وحب الشباب، وذلك لدوره الفعال فى طرد السموم من الجسم، كما يساعد شربه في التخلص من الهالات السوداء في منطقة تحت العين كما يزيل الانتفاخات التي يسببها الإجهاد