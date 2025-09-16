الرياض - كتبت رنا صلاح - في الآونة الأخيرة تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول فاكهة نادرة بدأت تثير اهتمام الكثير من المصريين، وهي فاكهة الليتشي هذه الفاكهة الاستوائية ذات الشكل المميز واللون الأحمر الزاهي، أصبحت حديث الشارع نظرًا لارتفاع سعرها بشكل غير مسبوق، الأمر الذي جعلها في دائرة الضوء بين المهتمين بالزراعة والمستهلكين على حد سواء.

العشبة السحرية.. سر الشباب الدائم ومحاربة الشيخوخة حتى بعد السبعين

يرغب العديد من المزارعين والمستهلكين في معرفة سبب الزيادة الكبيرة في أسعار هذه الفاكهة، حيث وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى أكثر من 200 جنيه مصري ويعود ذلك إلى عدة عوامل مترابطة، منها أن موطنها الأصلي هو الصين، وأن زراعتها تحتاج إلى مناخ استوائي دافئ ورطوبة عالية، وهو ما لا يتوافر بسهولة في مصر كما أن نجاح زراعتها محليًا يتطلب خبرة زراعية كبيرة وظروف خاصة، مما يقلل من حجم المعروض في السوق ويؤدي إلى ارتفاع السعر.

أماكن زراعة شجرة الليتشي في مصر

رغم صعوبة ظروف زراعتها، إلا أن هناك محاولات محدودة لزراعة الليتشي داخل مصر وغالبًا ما تتم هذه المحاولات داخل صوب زراعية أو في مناطق قليلة جدًا، نظرًا لأنها شجرة دائمة الخضرة ذات مظهر جمالي مميز وتتميز ثمارها بشكل مستدير وقشرة خارجية حمراء أو وردية، بينما يكون قلبها أبيضّ يشبه طعم العنب إلى حد كبير هذه الفاكهة يمكن استخدامها في صناعة المربى والمشروبات، كما أنها تدخل في بعض الاستخدامات الطبية والعطرية.

القيمة الغذائية والفوائد الصحية

لا تقتصر أهمية الليتشي على طعمها اللذيذ، بل تمتد إلى قيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C والأحماض المفيدة للجسم هذه التركيبة الفريدة تجعلها داعمًا قويًا للمناعة، وتساعد في الوقاية من نزلات البرد، فضلًا عن دورها في تحسين الصحة العامة وتنشيط الدورة الدموية ومن هنا تزداد الرغبة في الحصول عليها رغم ارتفاع أسعارها.