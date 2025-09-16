الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت وفاة رجل تايواني بسبب الترمس جدلًا كبيرًا، وذلك بعد معاناته خلال العام الماضي من تدهور صحي واضح مع ظهور مشاكل تنفسية شديدة، وهذا الأمر الذي دفع الأطباء إلى إدخاله المستشفى لإجراء فحوصات شاملة.

لو عندك ارميه فورا.. ترمس شاي لا ينصح باستخدامه لخطورته على الصحة

وكشفت التحاليل مفاجأةً صادمة، إذ أظهرت وجود ارتفاع مستويات المعادن الثقيلة في دم الرجل، وبعد التحقيق، وُجد أن الرجل كان يستخدم ترمسًا واحدًا يوميًا لأكثر من عشر سنوات، ومع مرور الوقت ظهرت عليه علامات الصدأ والتآكل، كما كان يستخدمه أيضًا لتخزين مشروبات حمضية مثل القهوة والشاي والعصائر، ما أدى إلى تسرب المعادن الثقيلة إلى هذه المشروبات.

نهاية مأساوية

ولإصابته بالتسمم، تدهورت حالة الرجل الصحية كما ضعفت مناعته، وأصيب أيضًا بالتهابات رئوية حادة، وعلى الرغم من تدخل الأطباء، توفي بعد أقل من عام من تشخيصه، وكشف الأطباء أن الترمس أصبح مصدرًا لتسرب السموم، خصوصًا عند تخزين المشروبات الغازية أو الحمضية لفترات طويلة، مؤكدين ضرورة اتباع نصائح وقائية لضمان سلامة استخدام هذه العبوات.

نصائح صحية