الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن تتزايد فيه الضغوط الحياتية ويكثر فيه الاعتماد على المنبهات، يبحث الكثيرون عن وسيلة طبيعية تساعدهم على تنشيط عقولهم والاحتفاظ بذاكرة قوية، ومن بين الخيارات البارزة تبرز عشبة الجنكة، التي تُعرف بأنها واحدة من أقدم النباتات على الأرض وأكثرها استخدامًا في دعم القدرات العقلية، وقد ارتبط اسمها منذ القدم بالحكمة وطول العمر لما تقدمه من فوائد مدهشة للجسم والعقل.

“كلمة كنز من ذهب قليلة عليها”.. عشبة بسيطة تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب بسرعة قياسية

اعتمدت الحضارات القديمة، خاصة في الصين، على أوراق الجنكة لعلاج النسيان وتقوية التركيز، ويعود السبب في ذلك إلى غناها بالفلافونويدات ومضادات الأكسدة القوية، هذه المواد تعمل على حماية خلايا الدماغ من التلف وتحسين تدفق الدم داخل الأوعية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على صفاء الذهن وقدرة العقل على استيعاب المعلومات بشكل أفضل.

نتائج الأبحاث الحديثة

لم يقتصر الاهتمام بالجنكة على الطب الشعبي فقط، بل تناولتها الدراسات العلمية الحديثة، حيث أظهرت أن تناول مستخلصها بانتظام يساعد على تحسين الذاكرة والانتباه لدى البالغين الأصحاء، كما أشارت بعض الأبحاث إلى دورها في تقليل القلق ودعم مرضى الخرف، ورغم أن فعاليتها لا تصل لمستوى الأدوية المخصصة لعلاج الزهايمر، إلا أنها تظل خيارًا طبيعيًا آمنًا يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا عند دمجه مع أسلوب حياة صحي.

إضافة طبيعية للحياة اليومية

من السهل الحصول على الجنكة اليوم في شكل مكملات غذائية متاحة بالصيدليات، وهي تمثل وسيلة بسيطة لدعم القدرات العقلية دون آثار جانبية كبيرة، ومع المداومة على تناولها يمكن ملاحظة تحسن في النشاط الذهني وصفاء التفكير، مما يجعلها خيارًا جديرًا بالتجربة لكل من يرغب في تقوية ذاكرته بشكل طبيعي.