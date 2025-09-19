الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الشعور بألم في الصدر أو ضيق التنفس من أبرز الأعراض التي قد تدل على الإصابة بأمراض القلب، لكن بعض الأشخاص قد لا يشعرون بأي من هذه العلامات بشكل واضح قبل تشخيص إصابتهم فعلاً بالمرض، لكن بعض العلامات قد تظهر بطرق مختلفة.

صوت تسمعه قبل النوم.. دليل على وجود مشكلة قلبية

من العلامات التي قد تشير إلى مشكلة في القلب هو سماع صوت دقات قلبك بوضوح في أذنيك، خاصة عند الشعور بالنعاس أو قبل النوم، وفي هذا الإطار، قال مايكل ميلر، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في كلية الطب بجامعة ميريلاند: “يمكن لبعض المرضى الذين يعانون من خلل في صمام القلب سماع صوت النبض ليلاً عندما يحاولون النوم”.

يعد تسارع نبض القلب دون القيام بأي مجهود علامة على انخفاض ضغط الدم، أو انخفاض مستوى السكر في الدم، أو فقر الدم، أو الجفاف، وقد يكون أيضًا من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، لذلك، إذا حدث لك هذا، فمن الضروري رؤية الطبيب.

يمكن أن تؤثر أمراض القلب على أي من وظائفه أو على أي من أجزاء القلب، ويعد مرض القلب الأكثر شيوعًا هو المتلازمة الإكليلية أو متلازمة الشريان التاجي بأشكالها المختلفة، ويجدر الإشارة إلى أن الأوعية الدموية التاجية هي الأوعية الدموية المنتشرة على الجانب الخارجي من عضلة القلب ووظيفتها توصيل الدم إلى القلب نفسه.

صمامات القلب

يحتوي القلب على أربعة صمامات، ويمكن أن يصاب بضرر ما فيحدث خلل في عمله، إذ تُصنف الاضطرابات الأساسية في عمل صمامات القلب إلى مجموعتين:

تضيّق صمام القلب

أي عدم قدرة القلب على ضخ الدم ونقله بين الأجزاء المختلفة في القلب، وبالتالي يحتاج مزيدًا من الضغط في ضخ الدم للوصول إلى المستوى الطبيعي الذي يضخه القلب.

توسّع صمام القلب

يستمر تدفق الدم حتى في الوقت الذي يُفترض أن يمنع صمام القلب تدفق الدم تمامًا.