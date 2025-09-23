الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد التين من أشهر الفواكه الصيفية والمفضلة لدى الكثيرين، إذ يتميز بمذاق مميز وفريد من نوعه، كما أنه مليء بالعناصر الغذائية المفيدة التي تساهم في علاج العديد من الأمراض ويدعم صحة الجسم، كما أنه آمن ومناسب لجميع الأعمار، وفي السطور التالية سنتعرف على فوائد التين.

يجب أن يكون التين جزءا من نظامك الغذائي اليومي.. إليك السبب

يحتوي التين على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تجعله فاكهة مميزة ذات فوائد صحية عديدة، كالتالي:

صحة الجهاز الهضمي

التين غني بالألياف الغذائية، حيث إن تناول 3 إلى 4 حبات فقط يزود الجسم بحوالي 20% من احتياجاته اليومية من الألياف، مما يعزز حركة الأمعاء بشكل طبيعي ويساعد في تغذية البكتيريا النافعة، ويحتوي التين على الإينولين الذي يعد غذاءً جيدًا لبكتيريا البيفيدوباكتيريا المفيدة للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنها تساعد على شطر البروتينات والدهون، وبالتالي تجعل عملية الهضم سهلة.

صحة القلب

يحتوي كل 100 جرام من التين على 680 ملج من البوتاسيوم (حوالي 17٪ من حاجة الجسم اليومية)، الذي يعادل آثار الصوديوم الضارة كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم، وتساهم البوليفينولات والفيتوستيرولات في خفض مستوى الكوليسترول “الضار”، في حين تحافظ أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 على مرونة الأوعية الدموية.

نضارة البشرة

كما يحتوي التين على مضادات الأكسدة مثل فيتامين A و E والسيلينيوم، التي تعمل على محاربة الجذور الحرة وتبطئ الشيخوخة، كما يمد البشرة بمعادن مهمة مثل الزنك والنحاس اللذين يساعدان على تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو ما يحافظ على مرونة البشرة ونضارتها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد التين في علاج الأرق، حيث إنه يحتوي على مادة التربتوفان المغذية، والتي تعمل على تعزيز النوم الجيد ومساعدة الدماغ على الاستفادة من السكريات بشكل صحيح، علاوة على أنها تشجع وتحفز الدورة الدموية الجيدة في جميع أنحاء الجسم.