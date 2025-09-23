الرياض - كتبت رنا صلاح - في صمت الزوايا المضيئة بأشعة صباحٍ هادئ، يختبئ سر شعرك كحكاية لم تروى بعد، تتسلل رائحة الزيتون ودفء القرنفل في الهواء، فتشعر وكأن كل خصلة تحمل حياة صغيرة، ونبضًا خفيًا يربطك بالطبيعة، لتكتشف أن الجمال ليس في الشكل فقط، بل في الطاقة التي تتدفق عبر كل شعرة، وتجعل كل لحظة تلمس فيها الشعر لحظة سحرية لا تنسى، ومن هنا تنطلق رحلة العناية الطبيعية التي تمنح شعرك القوة والحيوية بطريقة متوازنة وآمنة.

«لو جوزك سابك تبقي بحق».. اخلطي زيت الزيتون على القرنفل وتخلصي من أكبر مشكلة تواجه الستات في جميع المراحل

لتحقيق هذا السحر الطبيعي، يبدأ الأمر بطحن حبات القرنفل المحمصة حتى تتحول إلى مسحوق ناعم.

ثم يتم مزجها مع ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون حتى تتجانس المكونات تمامًا.

بعد ذلك، يغطى الوعاء ويترك في مكان مظلم لمدة أسبوع كامل، ليكتسب الزيت فوائد القرنفل العديدة بشكل مثالي.

وعند انتهاء هذه الفترة، يصفى الخليط لإزالة الشوائب، ليصبح جاهزًا للاستخدام.

وللحصول على أفضل النتائج، ينصح بتدليك فروة الرأس بلطف وترك الزيت لعدة ساعات قبل الغسل.

لتبدأ رحلة التغذية العميقة لكل خصلة من الشعر، مما يعزز حيويتها ولمعانها بشكل طبيعي.

فوائد الوصفة للشعر