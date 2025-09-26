الرياض - كتبت رنا صلاح - في الوقت اللي بتعتمد فيه أغلب منتجات العناية بالشعر على تركيبات كيميائية غالية، بييجي ماسك الأرز كخيار طبيعي وفعّال معروف من قرون طويلة في اليابان والصين، الماسك ده بيتحضّر من ماء الأرز المنقوع، وبيتميز إنه غني بالفيتامينات والمعادن اللي بتفيد فروة الرأس والأطراف، وكمان بيساعد في تحسين مظهر الشعر ولمعانه.

“جبتلك سر يابانين”.. ماسك الرز لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد هيبقي ناعم زي الحرير هتنبهري بالنتيجة من اول

ترطيب عميق للشعر الجاف وتقليل التقصف.

إضافة لمعان طبيعي من غير ما تحتاجي لسيليكون أو منتجات مؤقتة.

تحفيز نمو الشعر عن طريق تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

تهدئة فروة الرأس، خصوصًا لو فيها حكة أو التهابات بسيطة.

طريقة التحضير

اغسلي نصف كوب من الأرز الأبيض كويس.

انقعيه في 2–3 أكواب من مياه نظيفة لمدة 24 ساعة في وعاء مغطى.

صفّي المياه واحتفظي بيها في بخاخ.

تقدري تضيفي نقط بسيطة من زيت الأرغان أو الجوجوبا لزيادة الترطيب.

طريقة الاستخدام

رشي ماء الأرز على شعر نظيف ورطب (مش مبلول بالكامل).

سيبيه من 20 لـ30 دقيقة.

اغسلي شعرك بمياه فاترة، وبعدها شامبو خفيف وبلسم للأطراف فقط.

إرشادات مهمة