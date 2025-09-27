الرياض - كتبت رنا صلاح - البيض من أكثر الأطعمة الأساسية انتشارًا حول العالم، إذ يحرص الكثيرون على تناوله خاصة على مائدة الإفطار، لما يحتويه من عناصر غذائية متكاملة، فالبيضة الواحدة تضم نحو 72 سعرة حرارية، و6 جرامات من البروتين، و5 جرامات من الدهون الصحية، إضافة إلى أحماض أوميغا-3 الدهنية، كما أنه غني بالبروتينات عالية الجودة التي توفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لنمو العضلات وإصلاحها.

أيهما الأكثر فائدة البيض المسلوق أم المقلي؟.. هتتفاجئ لما تعرف

عند التفكير في البيض كوجبة يومية، يحتار الكثيرون بين سلقه أو قليه، فكل طريقة طهي تمنحه قيمة غذائية مختلفة وتؤثر على عدد السعرات والدهون التي يحتويها، وهنا نستعرض أبرز الفروق بينهما:

البيض المسلوق

يُعد البيض المسلوق خيارًا غذائيًا بسيطًا ومغذيًا في الوقت نفسه، حيث تحتوي البيضة المسلوقة الكبيرة على حوالي 78 سعرة حرارية، وتوفر توازنًا جيدًا بين البروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أن طريقة السلق تحافظ على معظم العناصر الغذائية من دون إضافة دهون أو مكونات أخرى.

الأومليت أو عجة البيض

أما عجة البيض، فهي وجبة لذيذة ومتنوعة، إذ يُطهى البيض مع إضافات مثل الجبن أو الخضروات وأحيانًا اللحوم، وهو ما يجعل محتواها الغذائي أكثر تنوعًا، فقد تحتوي على نسبة أعلى من البروتين بفضل المكونات المضافة، لكنها في المقابل قد تكون أعلى في السعرات الحرارية والدهون المشبعة إذا تم طهيها بكمية كبيرة من الزيت أو الزبدة، ومع ذلك تظل العجة فرصة جيدة لإدخال عناصر غذائية إضافية كالخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.

المقارنة الغذائية

يتفوق البيض المسلوق من حيث البساطة وقلة السعرات الحرارية، إذ يحافظ على قيمته الطبيعية ويُطهى دون أي إضافات، ما يجعله خيارًا صحيًا للراغبين في تقليل الدهون والحفاظ على الوزن.

في المقابل، قد تمنح العجة قيمة غذائية أعلى بفضل المكونات المضافة، لكنها تحمل أيضًا عبئًا من السعرات والدهون الإضافية، خاصة عند الإفراط في استخدام الزيوت أو الحشوات الدسمة.