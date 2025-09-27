الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم الكثير من السيدات والفتيات في الحصول على شعر طويل وكثيف، ولكن توجد العديد من العوامل مثل التلوث، والعادات الغذائية غير الصحية، وأسلوب الحياة المجهد، واستخدام منتجات العناية غير المناسبة التي تتسبب في ضعف الشعر وتساقطه، إلى جانب أن تساقط الشعر المستمر يمكن أن يعيق نموه من جديد، ولذلك يلجأ البعض إلى استخدام منتجات تجميلية وعلاجات باهظة الثمن تحتوي على مواد كيميائية ضارة، لذا يُوصى باللجوء إلى بعض العلاجات الطبيعية الآمنة لنمو الشعر وتحسين صحته.

هيوصل لحد الركبة.. مكون واحد يزيد طول الشعر للضعف في أسبوع

يعتبر زيت الخردل من أكثر الزيوت فعالية في العناية بالشعر، وذلك للأسباب التالية:

يساعد على تغذية بصيلات الشعر بعمق ويقوي الجذور.

ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يقلل من تساقط الشعر ويحفز نموه.

عند مزجه ببعض المكونات الطبيعية الأخرى، يساهم في تعزيز كثافة وطول الشعر بشكل ملحوظ.

مكونات خلطة زيت الخردل لتطويل الشعر

1 وعاء صغير من زيت الخردل.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

2 زهرتان من الكركديه.

حفنة من أوراق الكاري الطازجة.

طريقة التحضير

في مقلاة صغيرة، قومي بتسخين زيت الخردل على نار هادئة.

ومن ثم، أضيفي أوراق الكاري وزهرتي الكركديه إلى الزيت.

اتركي المزيج يغلي إلى أن يتحول لون الزيت إلى داكن قليلاً.

ارفعي المزيج من على النار وصفيه جيدًا.

بعد أن يبرد، قومي بإضافة زيت الخروع وامزجيه جيدًا.

احفظي الزيت في زجاجة نظيفة وجافة.

طريقة الاستخدام