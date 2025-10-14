الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم التغذية الحديثة، لم تعد الوجبات الخفيفة مجرد تسلية، بل أصبحت جزءًا من أسلوب حياة صحي متوازن، ومن بين أكثر هذه الوجبات شعبية، يأتي اللب السوري، الذي يجمع بين الطعم المميز والفوائد الغذائية المتنوعة، ولكن، ورغم ما يقدمه من عناصر غذائية مهمة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يحمل آثارًا جانبية غير مرغوبة، لذا فإن الاعتدال يبقى القاعدة الذهبية للاستفادة منه بأمان.

” ضاع عمرنا واحنا نجهل مدي أهميتة” .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من اللب السوري لمدة 7 أيام؟! .. هتقول

يُعد اللب السوري مصدرًا غنيًا بالعناصر المفيدة التي تدعم صحة الجسم بعدة طرق، فهو يحتوي على دهون غير مشبعة تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب.

كما أن غناه بالألياف يسهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز حركة الأمعاء بشكل طبيعي.

إلى جانب ذلك، يحتوي على فيتامين E والسيلينيوم، اللذين يعملان على تقوية جهاز المناعة ومكافحة الأكسدة داخل الجسم. كذلك، يمنح اللب السوري إحساسًا بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد على التحكم في الشهية.

محاذير واحتياطات عند تناوله

رغم قيمته الغذائية العالية، إلا أن تناول اللب السوري بكثرة قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب احتوائه على سعرات مرتفعة.

كما يجب اختيار الأنواع الخالية من الزيوت المهدرجة أو الإضافات الصناعية.

أما لمن يعانون من حساسية تجاه بذور دوار الشمس، فيجب تجنبه تمامًا.

وبالنسبة للأطفال، يُفضل عدم تقديمه لهم لتفادي خطر الاختناق.

أفضل أوقات تناول اللب السوري

يُعد اللب السوري وجبة مثالية في أوقات معينة مثل بين الوجبات لتقليل الجوع، أو قبل التمارين لتزويد الجسم بالطاقة، كما يمكن تناوله أثناء الدراسة أو العمل لتحفيز التركيز، لكن من الأفضل تجنبه قبل النوم مباشرة لتفادي ثقل المعدة.