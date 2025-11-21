نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألونسو يبحث عن التشكيلة الأمثل للهجوم في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا يزال المدير الفني الجديد لريال مدريد، تشابي الونسو، يحاول إيجاد الثلاثي الهجومي الأمثل مع مرور ثلث الموسم الحالي. فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي هما اللاعبان الضمانان، بينما يتغير المركز الثالث باستمرار بين فرانكو ماستانتونو، ابراهيم دياز وجود بيلينغهام.

ماستانتونو كان الأكثر مشاركة مع الثنائي الأسطوري، لكنه عانى مؤخرًا من تراجع المستوى والإصابات. أما دياز وبيلينغهام فشارك كل منهما في عدة مباريات على الجناح الأيمن، لكنه لم يُسجل سوى خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة مجتمعين، وهو رقم ضعيف بالنسبة لمعايير النادي الملكي.

ومع تقدم الموسم، سيصبح إيجاد التوازن الهجومي أمرًا حاسمًا لنجاح الفريق.