إصابة روجاني قد تجبر سباليتي مدرب يوفنتوس على تعديلات تكتيكية أمام فيورنتينا

أحمد جودة - القاهرة -

ربما يضطر لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس لإجراء تعديلات تكتيكية على تشكيل فريقه لمواجهة فيورنتينا يوم السبت في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفقد سباليتي جهود لاعبا جديدا في صفوف يوفنتوس، بعد تعرض المدافع دانييلي روجاني لإصابة، ما يعني أن الفريق لديه فقط لاعبين فقط جاهزان للمشاركة في عمق الدفاع.

وبحسب صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" فإن روجاني من المتوقع أن يغيب عن يوفنتوس لمدة 3 أسابيع تقريبا بسبب إصابة بشد في عضلة الساق اليمنى الخلفية.

ولم يكد يوفنتوس يستعيد جهود لاعبا حتى يفقد آخر، وذلك بعدما كان الفريق قد استعد جهود لويد كيلي في تدريبات الأربعاء، ولكن في نفس المران خسر روجاني.

وعانى كيلي من إصابة عضلية على مدار شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وغاب ثلاث مباريات، قبل فترة العطلة الدولية.

أما بريمر فقد خضع لجراحة في الركبة، في أكتوبر/تشرين الأول، ولا يتوقع عودته قبل ديسمبر.

وبحسب الصحيفة فإن كيلي بات لائقا من الناحية الطبية للمشاركة ضد فيورنتينا يوم السبت، وفي ظل غياب روجاني وبريمر فإنه من المرجح البدء ببير كالولو وفيديريكو جاتي ضمن الرباعي الخلفي.

ولو قرر سباليتي الاعتماد على نفس الطريقة والدفع بثلاثة لاعبين في الدفاع، فإنه قد يصبح مؤكدا، أنه سيواصل الاعتماد على الثنائي السابق ذكره، مع تيون كوبماينيرز على الجبهة اليسرى.