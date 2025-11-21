نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يقترب من تمديد التعاقد مع بوكايو ساكا في المقال التالي

تسير المفاوضات بين نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ولاعبه بوكايو ساكا، بشكل جيد، من أجل التوصل لعقد جديد طويل الأمد، حسبما ذكر الموقع الألكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) الأخبارية، اليوم الخميس.

ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الآن، ولكن وصفت المحادثات بأنها إيجابية، وهناك استعداد من الجانبين للتوصل لاتفاق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الدولي الإنجليزي /24 عاما/ مع أرسنال في صيف عام 2027.

وقام المدير الرياضي الجديد لأرسنال، أندريا بيرتا، بعمل عقود جديدة طويلة الأمد بالفعل لكل من ويليام صليبا وجابرييل، اللذين كان من المقرر أن ينتهي عقديهما السابقين أيضا في 2027.

اللاعبان الآخران الوحيدان في أرسنال اللذان من المقرر أن ينتهي عقديهما في 2027 هما لياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي.

وسجل ساكا، لاعب أكاديمية أرسنال، 76 هدفًا في 277 مباراة مع الفريق اللندني منذ ظهوره الأول في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، علما بأنه أحرز 6 أهداف في 14 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك 3 أهداف في 4 مباريات قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.